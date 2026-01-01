Primátor Bardejova naložil predsedovi NKÚ! Médiám poslal otvorený list, už sa viac nemohol prizerať.
ŠOKUJÚCE!

Primátor Bardejova naložil predsedovi NKÚ! Médiám poslal otvorený list, už sa viac nemohol prizerať.

Ľubomír Andrassy (aktuálne predseda NKÚ) v septembri roku 1999 hlasoval ako poslanec SDĽ vo vláde ZA návrh zákona, ktorý otvoril cestu k privatizácii strategických podnikov SR!

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